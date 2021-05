Cuore Jesus: “Non importa come o quando, è sempre un piacere Roma mia”

Il brasiliano sui social ha riservato parole al miele per i giallorossi

A fine stagione chiuderà la sua avventura con la Roma dopo cinque stagioni, le ultime due passate più in panchina che in campo. Eppure Juan Jesus non smette di riservare parole al miele per i giallorossi. Oggi il brasiliano è sceso in campo nel secondo tempo per sostituire Ibanez. A fine partita ha condiviso un post su Instagram: "Non importa quando, come e per quanto tempo. È sempre un piacere Roma mia" le sue parole.