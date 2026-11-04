Matheus Cunha ha pareggiato il match contro la Roma sfruttando l'errore di Balerdi e pochi minuti dopo ha anche segnato il gol vittoria con un gran tiro sul primo palo. L'attaccante brasiliano ha scelto di festeggiare saltando letteralmente tra i tifosi del Manchester United, ma, come raccontato proprio da lui nel post-partita, per un attimo ha temuto di essersi lanciato in mezzo a quelli della Roma. "Sognavo da anni un’esultanza del genere. È stata un po’ rischiosa, però. Sapevo che il settore ospiti era da qualche parte in quell’angolo, quindi per un attimo ho temuto di saltare dritto tra i tifosi della Roma. Per fortuna, sono stato accolto a braccia aperte”, queste le sue parole a CBS Sports Golazo.