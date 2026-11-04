Gennaio è sempre più vicino e contestualmente aumentano le voci di calciomercato. La priorità per D'Amico e Gasperini è rinforzare il reparto offensivo, ma nel mirino ci sarebbe anche un innesto a centrocampo. Secondo TMW, la Roma starebbe seguendo con particolare attenzione Samuel Wiafe. Il centrocampista del Genoa, schierato titolare proprio il 17 ottobre all'Olimpico e in campo nelle ultime cinque partite, è seguito anche dalla Juventus. Il 18enne rossoblù sta crescendo a vista d'occhio, per cui è ancora difficile darne una valutazione economica precisa. Un altro nome accostato ultimamente ai giallorossi è quello del centrocampista brasiliano Gabriel Sara, attualmente in forza al Galatasaray. Su di lui si registra l'interesse anche del Napoli. Classe 1999, era stato seguito dal club capitolino già in passato e ora è finito anche nel mirino di alcuni club di Premier, con Newcastle ed Everton pronti a investire almeno 25 milioni di euro per non farselo sfuggire. Monitorato, secondo il portale di calciomercato, anche Issa Doumbia, acquistato in estate dallo Sporting Lisbona per 20+6 milioni di euro finiti al Venezia. Oggi il centrocampista italiano ha una clausola rescissoria da 80 milioni e ha registrato l'interesse anche di Juventus, Newcastle e Brentford.