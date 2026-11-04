L'attaccante biancoceleste rischia un stop di un mese. In dubbio la sua presenza contro i giallorossi
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Brutte notizie per la Lazio di Gattuso. Mattia Zaccagni, uscito per un problema muscolare accusato durante il match contro il Cagliari, in mattinata si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento del quadricipite della coscia sinistra - lo riporta Sky Sport. L'attaccante biancoceleste rischia uno stop di almeno un mese ed è quindi in dubbio anche la sua presenza nel derby contro la Roma del prossimo 13 dicembre.
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