Il 2027 sarà un anno speciale per il mondo giallorosso. Sono già in cantiere diverse iniziative per celebrare il centenario della Roma e coinvolgere i tifosi, ma a gennaio ci sarà spazio anche per un’altra importante ricorrenza: i 50 anni del Commando Ultrà Curva Sud. Il CUCS, nato il 9 gennaio 1977, si prepara infatti a festeggiare il mezzo secolo dalla sua fondazione con tre giornate dedicate alla storia, ai ricordi e al romanismo. Gli eventi si svolgeranno dall’8 al 10 gennaio. Di seguito la nota diffusa dagli organizzatori con tutti i dettagli:

“Tre giorni di eventi tra ricordi, immagini e voci a cinquant’anni dalla nascita del Commando Ultrà Curva Sud. Nato il 9 gennaio del 1977, il Commando ha fatto dell’attaccamento alla Roma il suo punto fermo, unendo generazioni diverse sotto un’unica bandiera. Negli anni, il gruppo è diventato un patrimonio collettivo, un simbolo d’appartenenza che riempie d’orgoglio chiunque, anche solo per un giorno, abbia preso posto dietro quello striscione di quarantadue metri, capace di abbracciare fisicamente una curva e idealmente un’intera città. L’evento è sostenuto da un’iniziativa di autofinanziamento e un ingresso a sottoscrizione libera. L’incasso, al netto dei costi organizzativi, sarà interamente devoluto in beneficenza. Un sentito ringraziamento al Teatro di Roma e al Teatro India per la preziosa collaborazione e a tutte le persone che con il loro aiuto hanno reso possibile questo appuntamento”.