Crotone-Roma, i convocati di Stroppa: ancora out Benali e Cigarini

La Roma sarà impegnata domani sul campo del Crotone alle ore 15:00. La squadra calabrese arriva a questo appuntamento dopo la sonora sconfitta di San Siro con l’Inter per 6-2 e dovrà ancora fare i conti con diverse assenze per la gara con i giallorossi. Su tutti spiccano i nomi di Benali e Cigarini, che combattono entrambi con dei fastidi al polpaccio e non saranno della partita, lasciando i rossoblù in totale emergenza a centrocampo.

Di seguito, la lista dei convocati dal mister Giovanni Stroppa:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone.

Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic.

Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere.