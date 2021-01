Crotone-Roma, Carles Perez dal 1′: prima volta in campionato, non succedeva da luglio

Fonseca sorprende rispetto alla vigilia e sceglie Carles Perez dal primo minuto al posto di Lorenzo Pellegrini. Lo spagnolo concede un turno di riposo al numero 7 giallorosso, con il tecnico portoghese che fa un po’ di turnover in vista del match di domenica contro l’Inter di domenica. Per l’ex esterno del Barcellona, di cui in questi giorni si è parlato soprattutto in ottica calciomercato, è la prima volta da titolare in questa stagione in partite di campionato. Non succedeva dal 29 luglio scorso, dalla vittoria in casa del Torino per 3-2 alla penultima giornata in cui ha messo a segno anche un assist. Prima di oggi solo scampoli di partita, otto per la precisione, oltre alle cinque presenze dal 1′ in Europa League. Perez non è riuscito a dare continuità al gol meraviglioso contro il Benevento a ottobre, Fonseca lo ha utilizzato sempre meno buttandolo nella mischia solo nei finali, a risultati praticamente già decisi. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile cessione dello spagnolo, anche per fare spazio a un nuovo innesto (Bernard o El Shaarawy i nomi), con ipotesi di un ritorno in Liga o in Serie A. Oggi ha una grande chance per riprendersi la Roma.