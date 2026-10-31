Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro l'Udinese. Queste le sue parole:

La Roma deve fare sempre il suo gioco a mille all'ora? "Sì. Siamo entrati bene nel secondo tempo, ma abbiamo preso due gol. Uno dalla distanza e uno su calcio d'angolo. Non abbiamo concesso più di tanto, ma dobbiamo essere più concentrati. Va bene così, la portiamo a casa".

E' tornato il Cristante da bonus? "Ben venga, speriamo. L'importante era vincere e dare continuità. Bisognava vincere per restare attaccati e l'abbiamo fatto, non era facile con così tante partite ravvicinate".

La classifica è bella, la gente continua a segnare. "Ci proviamo. E' difficile, sono tante partite contro squadre forti, ma se giochiamo così ci sono le possibilità. Dobbiamo competere per stare lì finché riusciamo. Il campionato non è facile, ma finché ci siamo faremo di tutto per restarci".

Segnate con tutti. "Stiamo segnando e creando tanto, cosa importantissima. Se fai gol è più facile vincere. Se riusciamo a continuare così è meglio".

Ora si va a Manchester. "E' sempre il Manchester United, una squadra forte e con tantissimi giocatori. Sarà difficilissimo in casa loro, vorranno fare bene e riprendersi. Andiamo lì e cerchiamo di riportarla a casa, un risultato sarebbe importantissimo per la posizione in Champions".