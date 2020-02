Cristante: “Ci siamo abbassati troppo, ma in certi momenti è importante solo vincere”

La Roma torna alla vittoria dopo un mese. Contro il Gent arriva un 1-0 importante soprattutto per il risultato e il morale, con la qualificazione agli ottavi di Europa League ancora totalmente in gioco. Al termine del match dell’Olimpico, Bryan Cristante ha commentato la sfida contro la squadra belga e il momento dei giallorossi:

CRISTANTE A SKY SPORT

Fai un lavoro importante soprattutto nella prima mezz’ora.

Il mister ha le sue idee, oggi ci siamo abbassati un po’ troppo. Quando abbiamo la palla e ci alziamo ci viene meglio.

Ogni tanto vi fermate…

Non siamo nella nostra migliore fase. Oggi era importante vincere e non prendere gol. In questi momenti è la cosa migliore da fare.

Sei un giocatore di equilibrio, stai avendo più continuità dopo l’infortunio…

E’ una richiesta del mister. In altri periodi dove siamo più sereni magari ci sarà l’occasione di alzarsi, adesso va bene stare in questa posizione per dare più equilibrio per non prendere gol.

Calo fisico o mentale?

Non siamo né la prima né l’ultima squadra a vivere questa situazione. Considerando il momento difficile magari ci sono questi cali. Ripeto, era importante vincere per ripartire e vincere più partite possibili.