Cristante: “Abbiamo dimostrato di saper stare in Europa. Col Napoli vogliamo il riscatto”

Dopo il ritorno dell’ottavo di finale di Europa League tra Shakhtar Donetsk e Roma, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”. Queste le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

Una prova coraggiosa di una squadra europea. Ti piace questa definizione?

Sì, nel primo tempo eravamo contratti ma nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla.

Soffrite non avere spazi?

Sappiamo che in Italia le squadre sono tutte preparate tatticamente, se non riesci a fare gol tutto si complica. In Europa si trovano più spazi.

Col Napoli che Roma vedremo?

Dobbiamo vincere. Abbiamo perso a Parma e vogliamo riscattarci subito.

Che percezione hai tra questi due obiettivi, il campionato e l’Europa League?

Dobbiamo andare il più avanti possibile in Europa perché abbiamo dimostrato di saperci stare benissimo. Non molliamo però il campionato.