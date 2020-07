Crisi Roma, tifosi contro Fonseca: “Senza allenatore da Spalletti”. E su Petrachi: “Diceva la verità”

Un incubo senza fine. La Roma colleziona la seconda sconfitta in tre partite, in questa triste ripresa di campionato post lockdown. L’umile Udinese, schiantata all’andata con un netto 4-0, si impone grazie ai gol di Lasagna e Nestorovski. Il campionato ha preso una direzione ormai preoccupante. La squadra non c’è più e i tifosi commentano l’ennesima brutta figura un po’ increduli, un po’ rassegnati a un’altra stagione di anonimato. “Colpa mia che ancora mi avveleno” scrive Andrea. “Altro che media da retrocessione, questo non è proprio più pallone” si legge ancora sui social.

Il clima surreale dell’Olimpico non aiuta la Roma. Mancano i fischi che ci sarebbero stati a fine partita, e i cori d’incitamento durante il match, ma “senza tifosi che li insultano non fanno nemmeno finta di provare a giocare” scrive Ziggy. E parte la solita caccia al colpevole. Inevitabilmente nel mirino della critica ci va anche Fonseca. “È da Spalletti che la Roma non ha allenatore” dice un tifoso. Pesa tanto il rosso diretto di Perotti nel primo tempo. Emanuele non lo perdona: “Non capisco come possa ancora giocare nella Roma”. Ma non è il solo a deludere: “Peres, Kalinic, Fazio, Perotti e Cristante tutti insieme non li meritavo”. Impossibile non citare Petrachi in questa situazione: “Cacciato per aver detto la verità”.