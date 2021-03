Covid, Roma Cares distribuisce pacchi solidali per la capitale – FOTO

Questa mattina la Roma si è schierata al fianco dell’Ente di Terzo Settore Opes per distribuire pacchi solidali in giro per la capitale. Le Apette di Roma Cares si sono mosse per diversi quartieri della città, portando generi alimentari non deperibili e beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Il club, attraverso la Onlus, ha distribuito anche alcune sciarpe giallorosse.

“Per certi versi è stata una piccola festa – da un lato, la gioia dei bambini all’arrivo, stamattina, della mascotte Romolo e del furgoncino giallorosso di Roma Cares nel quartiere San Lorenzo della Capitale – dall’altra parte, invece, la distribuzione dei pacchi a centinaia di famiglie in una situazione di fragilità, assieme al braccio sociale dell’AS Roma, alla Cooperativa Prassi e ricerca e all’Esercito della Salvezza. Questo è anche un pezzo del lavoro del Forum Terzo Settore Lazio per l’elaborazione di un modello di welfare innovativo, poliedrico e capace di fare rete” le parole di Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore Lazio.