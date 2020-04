Covid-19, Florenzi: “In Spagna hanno preso esempio dall’Italia. Ci siamo messi prima in quarantena”

“United per l’Italia” è l’iniziativa per il giorno di Pasquetta che vede protagonisti tanti calciatori. Da Immobile a Florenzi, passando per Zappacosta, Kean, Gollini e Materazzi. Un match virtuale a Fifa 20 per raccogliere fondi in favore della Protezione Civile, impegnata quotidianamente nella lotta al coronavirus. Queste le parole dell’ex capitano della Roma prima della partita a Sky Sport: “Sono a Valencia. Diciamo, tra virgolette, che qui va bene perché abbiamo preso esempio dall’Italia e ci siamo messi prima in quarantena. Ci sono più contagiati, ma meno morti e più curati”.