Costantini e Tocci nella serie su Totti: saranno i genitori dell’ex capitano della Roma

Si delinea il cast della serie Sky sulla vita di Francesco Totti. Oltre a Pietro Castellitto, nel ruolo dell’ex capitano giallorosso, ci saranno anche Giorgio Colangeli e Monica Guerritore, in quelli dei genitori, e Gianmarco Tognazzi, in quello di Luciano Spalletti. Inoltre, “Cinemotore” riporta che Eugenia Costantini e Federico Tocci reciteranno nei panni di Fiorella ed Enzo Totti da giovani. A confermare la notizia è stata la stessa Costantini, che si alternerà nel ruolo con la Guerritore, partecipando ad almeno quattro dei sei episodi previsti: “Fiorella è una mamma premurosa, una gran riferimento. È una donna il cui giudizio pesa su tutte le decisioni importanti, come nel caso del Real Madrid. La squadra avrebbe ricoperto di soldi Totti, pur di farlo firmare, ma lui rifiutò. E lo fece soprattutto per la madre. Sarò presentissima, con una forte personalità“: ha detto a “Il Messaggero”. Le riprese di “Un Capitano” inizieranno il prossimo 20 luglio e dureranno all’incirca tre mesi. Resta adesso da capire chi reciterà nei panni di Ilary Blasi: secondo le ultime indiscrezioni, il ruolo potrebbe essere dato a un’attrice nuova al piccolo schermo.