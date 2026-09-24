Sono ben 12 i giallorossi convocati dalle rispettive nazionali e stasera è sceso in campo Evan Ndicka con la maglia della Costa d'Avorio nella sfida contro il Ghana valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Il difensore giallorosso è partito titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti al fianco di Diomande. Il compagno di reparto Koulierakis, invece, è rimasto in panchina per tutto il match tra Serbia e Grecia all'esordio in Nations League nel gruppo 2.