Cosmi: “Totti il giocatore che avrei voluto allenare. Al suo addio mi sono commosso”

Serse Cosmi apre lo scrigno dei ricordi e tanti di questi portano le tinte inconfondibili della Roma. L’allenatore del Perugia si è raccontato in una lunga diretta con ‘La Gazzetta dello Sport’, parlando di molti argomenti, come i calciatori più forti che ha avuto l’opportunità di allenatore. “Fabian O’ Neill in assoluto, poi Miccoli per le qualità balistiche. Quello che avrei voluto allenare? Ovviamente Totti. Sono andato al suo addio al calcio e mi sono commosso”, ha detto Cosmi, noto tifosi giallorosso. Lo stesso che ha ricordato anche l’episodio di un Lazio-Perugia del 2003 in cui fu espulso e, uscendo dal campo, gridò ‘Forza Roma’ verso i tifosi biancocelesti in Monte Mario. “Peccato che mi stessero riprendendo e l’immagine è comparsa sul tabellone, così tutto lo stadio ha visto. L’arbitro ce ne aveva fatte di tutti i colori, stavo andando verso gli spogliatoi, mi tiravano le bottigliette e l’unico modo per difendermi è stato quello”, racconta l’allenatore di Ponte San Giovanni. Prima di un Roma-Perugia, però, il segno di pace con uno striscione: “Me l’hanno portato gli Irriducibili della Lazio. Vennero in albergo prima della partita. Un segno di stima che ho apprezzato molto”.