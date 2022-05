Cortei separati e i giorni dei biglietti: tutto quello che c’è da sapere su Tirana

Da oggi la Uefa prende “possesso” della capitale albanese: inizieranno ad arrivare, da domani, le mail dei tagliandi alle due tifoserie. Rischio ritardi in aeroporto

Da oggi, 16 maggio, la Uefa prende possesso dell’Albania. I delegati del governo del calcio europeo sono già a Tirana da oggi ma oggi arriveranno tutti gli organizzatori e si entrerà nel vivo della finale di Conference . Le delegazioni delle due squadre, Roma e Feyenoord , inizieranno ad arrivare a Tirana da domenica prossima (la squadra martedì, dopo la rifinitura a Trigoria) in modo da mettere a punto tutta la macchina organizzativa. Ecco, intanto, alcuni aggiornamenti in vista del 25 maggio.

I BIGLIETTI . I primi, quelli di categoria uno e due, sono arrivati già nei giorni scorsi, da domani arriveranno quelli più attesi e cioè quelli riservati ai tifosi di Roma e Feyenoord. Chi è in possesso della prima mail della Roma, quindi, controlli sia la posta normale sia, per sicurezza, la casella spam. Arriverà una mail Uefa, bisognerà scaricare un’app ( Uefa Tickets ), inserire il codice e i dati dell’utilizzatore effettivo del biglietto (non sarà più possibile fare il cambio nominativo) e poi sarà generato il tagliando.

RISCHIO RITARDI. Per chi andrà a Tirana (da Roma o da altre città) rischi ritardi in aeroporto. Lo scalo di Tirana è piccolo, i voli sono tanti (il 45% in più di una settimana normale), l’organizzazione non proprio impeccabile. I charter saranno 2 dall’Olanda, cinque volte di più dall’Italia.