Coronavirus, si ferma anche la Serie A: rinviate tre partite di domani

La Serie A si ferma a causa del coronavirus. Dopo i primi casi di contagio in Italia, in serata è arrivata il decreto per fronteggiare l’emergenza. “Il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia”, le parole del premier Giuseppe Conte. Rinviate a data da destinarsi quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Ma il provvedimento verrà allargato a tutte le discipline sportive nelle due regioni. Si giocherà regolarmente la partita tra Roma e Lecce in programma all’Olimpico alle 18. A rischio anche Torino-Parma.