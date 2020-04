Coronavirus, Qatar Airways con la Roma: “Orgogliosi di sostenere l’iniziativa del club” – FOTO

La Roma sta facendo tanto nella lotta al coronavirus e lo dimostra anche l’ultima inziativa lanciata questa mattina con la messa in vendita di 500 magliette nella campagna “ASSIEME”. Gran parte del ricavato delle donazioni fin qui arrivate è destinato allo Spallanzani, ma il club giallorosso ha portato avanti anche iniziative collaterali come la distribuzione di kit sanitari e pacchi a grandi e piccini. La Qatar Airways, main sponsor del club, esprime tutto il suo orgoglio attraverso i propri profili social: “Orgogliosi di sostenere l’iniziativa del nostro partner, l’AS Roma, per raccogliere fondi ed aiutare le persone colpite dal Coronavirus”.