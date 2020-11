Covid-19, allarme Roma: positivi Pellegrini, Fazio e Santon

Allarme Covid-19 in casa Roma. Le ultime tre positività riscontrate in casa giallorossa sono quelle di Pellegrini, Fazio e Santon. L’esito del tampone del centrocampista azzurro e del difensore argentino destano ovviamente maggiore preoccupazione. Se infatti Santon è fuori da una settimana per un problema muscolare e non è stato recentemente a contatto con la squadra, Fazio e Pellegrini si trovavano a Marassi per la trasferta contro il Genoa. Lorenzo, inoltre, era stato ovviamente autorizzato a prendere parte alla sfida, vista la negatività al test effettuato sabato sera a seguito della sopraggiunta positività al coronavirus del giovane portiere Boer, costretto a far immediato ritorno nella Capitale.

Lorenzo Pellegrini ha confermato l’esito relativo ai testi attraverso un posto su Instagram: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!”.