Coronavirus, Malagò: “L’obiettivo è ripristinare tutto in breve tempo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Lecce ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Quali sono i comportamenti giusti da parte del mondo dello sport?

In questo momento il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, ma allinearsi in piena condivisione alle disposizioni delle autorità vigilanti e del Governo. Come sapete con questo decreto ci siamo adeguati e convinti che la questa valutazione sia la più giusta, poi si può condividere o meno.

Avete proposto partite a porte chiuse per salvaguardare il calendario?

Erano delle ipotesi sul tavolo, ma sarebbe stato secondo me profondamente sbagliato e inelegante. Non sarebbe stato corretto se avessimo anticipato queste mosse, poi non ci sono solo manifestazioni relative al calcio. Il calcio è stato fino a tarda sera, ho sentito i dirigenti delle squadre coinvolte oggi, ieri non sembrava che Torino-Parma dovesse rientrare nel discorso. Le porte chiuse sono state prese in considerazione dal Governo, ma ci sono due problematiche. La prima, a cominciare dall’Inter, è che ci sono 70mila biglietti venduti e ci si sarebbe dovuto prendere carico delle spese. La seconda è che se decidi per le porte chiuse quando era stato già tutto organizzato, magari poi ci sono tifosi o gruppi di tifosi che vanno comunque verso lo stadio e lì c’è un problema di ordine pubblico. Le forze dell’esercito poi magari sono impegnate altrove e bisogna fare i conti con altro.

Come ci si difende dal pericolo psicosi?

Ci sono interessi primari, quelli della salute innanzitutto che coinvolgono anche le persone che non vanno allo stadio. Poi io non sono medico e non mi avventura in certe dichiarazioni. Si sta navigando a vista, giorno per giorno. Non ci sono regole o certezze. L’obiettivo è di ristabilire tutto nel breve, ci sono dei problemi come può essere anche quello delle emittenti televisive. Ma questi problemi ad ora vanno in secondo piano. Poi c’è l’argomento calendari, che non sono regolati da me e in pratica da nessuno. Poi bisogna incastrarsi con gli organismi internazionali, giovedì l’Inter ha l’Europa League, poi la Coppa Italia. Ne ho parlato con Marotta, fino alle 2.30 di notte. Poi non ci sarebbe un mercoledì o giovedì libero per l’Inter, almeno fino alla finale di Coppa Italia in via ipotetica. Una finale che poi può essere anticipata perché c’è anche l’Europeo. Una risposta certa non si può trovare.