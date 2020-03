Coronavirus, 6 casi nella Samp. Ecco gli auguri della Roma: “Ora non contano colori” – FOTO

Si susseguono le notizie dei contagi in Serie A. Dopo il primo caso con Rugani della Juventus protagonista, ieri è stata la volta di Gabbiadini. Oggi la Sampdoria ha comunicato altri 5 positivi nel club e la Roma, attraverso i propri canali social, ha fatto sentire tutta la sua vicinanza. “I migliori auguri da parte di tutto il club affinché Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e tutta la Sampdoria possano uscirne, mentre continuano a far fronte a questa difficile situazione. In momenti come questo, i colori della squadra non sono importanti”.