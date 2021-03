Coric, infortunio al ginocchio: stagione a rischio – FOTO

Non è una stagione fortunata per Ante Coric. Per ultimo è arrivato un brutto infortunio al ginocchio destro, come testimonia lo stesso centrocampista con una foto pubblicata su Instagram. Il croato, di proprietà della Roma, è ora in prestito al NK Olimpia Ljubljana, dove ha collezionato 5 presenze in campionato da metà febbraio, quando è stata finalizzata la trattativa. E’ passato al club sloveno dopo aver vestito la maglia del VVV Venlo. Con gli olandesi ha avuto ancora meno fortuna ed è stato utilizzato col contagocce, da qui la decisione di interrompere il prestito in anticipo. Ora però la stagione potrebbe essere definitivamente finita, anche se l’Olimpia Ljubljana non ha ancora dato informazioni sull’entità dell’infortunio.