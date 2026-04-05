Cori contro e decima sconfitta di fila con l’Inter: la notte amara di Gasperini

Il rapporto tra la tifoseria interista e Gasperini non è mai stato idilliaco. E anche questa sera ne è arrivata l’ennesima conferma

Una Roma irriconoscibile toglie anche la serenità e la gioia della domenica pasquale. Il gol dopo appena un minuto di Lautaro Martinez aveva già lasciato presagire una serata complicata, ma quanto visto a San Siro è andato oltre le peggiori aspettative. Il match si chiude con un passivo pesantissimo: cinque gol subiti in appena 60 minuti, totale mancanza di reazione e una squadra apparsa fragile, priva di fiducia nei propri mezzi. La Roma, di fatto, non è mai scesa in campo. Per Gian Piero Gasperini resta un sorriso amaro. L’Inter si conferma un vero e proprio tabù: prima con l’Atalanta, ora con la Roma, il tecnico piemontese continua a non trovare fortuna a San Siro. Quella di stasera è la decima sconfitta di fila contro i nerazzurri, un dato che pesa, aggravato da una prestazione giallorossa deludente. A rendere il quadro ancora più amaro, i cori pesanti arrivati dagli spalti. Il rapporto tra la tifoseria interista e Gasperini non è mai stato idilliaco. E anche questa sera ne è arrivata l’ennesima conferma.