Coppa Italia: regolamento edizioni ’21/’24. Possibile Inter-Roma ai quarti

Pubblicato il nuovo tabellone per le prossime tre stagione della competizione nazionale

Sul sito ufficiale della Lega Serie A è stato pubblicato il regolamento della CoppaItalia per le prossime 3 stagioni. 8 società che cominceranno dal turno preliminare, 28 dai trentaduesimi, e altre 8 dagli ottavi, ovvero le prime otto del campionato fra cui rientro anche la Roma. Una delle novità è che non ci saranno più sorteggi per determinare il fattore campo. Al primo posto del ranking ci sarà l'ultima squadra vincitrice della CoppaItalia, la Juventus, e le posizioni successive seguiranno l'ultima classifica del campionato di Serie A. Le partite sono a gara unica fino alle semifinali e saranno giocate in casa dalle formazioni che nello scorso campionato sono finite più in alto in classifica. Considerando questo schema è possibile che la Roma, finita settima nella scorsa stagione, incontrerà l'Inter nei quarti di finale del prossimo anno.