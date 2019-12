Coppa Italia, il Parma batte 2-1 il Frosinone: sfiderà la Roma agli ottavi

Al Tardini il Parma è riuscito a conquistare la vittoria contro il Frosinone e a qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa Italia nei quali incontrerà la Roma. La squadra di Fonseca è una delle 8 teste di serie che entreranno in gioco proprio a partire dagli ottavi di finale della competizione, che si disputeranno, in gara unica, tra il 15 e 22 gennaio 2020.

Si è conclusa 2-1 la sfida tra il Parma e il Frosinone valevole per il quarto turno di Coppa Italia. La squadra di D’Aversa ha trovato la vittoria negli ultimi minuti grazie al gol di Hernani su calcio di rigore. I ducali avevano sbloccato la partita nel primo tempo al 20’ con la rete di Siligardi, per poi farsi recuperare nella seconda frazione di gioco dal Frosinone al 71’ con il gol di Trotta.