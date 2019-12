Coppa Italia, il sorteggio premia il Parma: la Roma giocherà gli ottavi al Tardini

La fortuna gira le spalle alla Roma e premia il Parma. Alle 15 è andato in scena il sorteggio sugli ottavi di finale di Coppa Italia: i giallorossi saranno costretti a giocare fuori casa – e quindi allo stadio Tardini – la prima partita di Coppa, che si disputerà il 15 o il 22 gennaio. Gli emiliani hanno raggiunto gli ottavi battendo ieri il Frosinone 2-1 grazie a un rigore di Hernani al 92′. Non ci sarà Dzeko, che deve scontare la squalifica rimediata la scorsa edizione contro la Fiorentina. Pellegrini e compagni potranno vendicare la sconfitta in campionato del 10 novembre. La vincente sfiderà quella di Juventus-Udinese.

Ecco il tabellone degli ottavi.

Napoli-Perugia

Lazio-Cremonese

Fiorentina-Atalanta

Inter-Cagliari

Milan-Spal

Torino-Genoa

Parma-Roma

Juventus-Udinese