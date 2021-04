Coppa Italia Femminile, Juve-Roma 3-2: giallorosse in finale

Le giallorosse centrano la prima finale del club

La Roma Femminile stacca il pass per la finale di Coppa Italia, la prima nella storia del club. Le giallorosse di Betty Bavagnoli sono riuscite in un'impresa storica, eliminare la Juventus che in campionato è a punteggio pieno. Nonostante le bianconere abbiano vinto la partita per 3-2, le capitoline si qualificano grazie al 2-1 dell'andata e alle reti fuori casa. L'impresa è stata fatta sotto gli occhi di Morgan De Sanctis, che ha seguito la partita a Vinovo. Traguardo importantissimo per la Roma, che ora se la vedrà con il Milan.