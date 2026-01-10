Coppa d’Africa, Egitto-Costa d’Avorio 3-2: Salah riporta Ndicka a Roma

Sconfitta a sorpresa per la Costa d'Avorio, che in ogni caso ha affrontato una delle migliori squadre del torneo. L'Egitto passa 3-2 e strappa il pass per la semifinale contro il Senegal grazie ai gol di Marmoush, Rabia e proprio Momo Salah. Eliminato Evan Ndicka che tornerà a Roma nelle prossime ore, al contrario invece di Neil El Aynaoui che sarà impegnato con il suo Marocco nella semifinale contro la Nigeria almeno fino a mercoledì 14 gennaio. Eliminato anche Amad Diallo che tornerà nelle prossime ore al Manchester United e potrebbe smuovere la situazione legata a Joshua Zirkzee - anche se i red Devils non lasceranno andare nessuno fino alla nomina del nuovo allenatore.