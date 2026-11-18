Andrea Conti, ex difensore di Milan e Atalanta, ha annunciato il ritiro l'anno scorso. Il terzino - in un'intervista a Fanpage - ha ripercorso la sua carriera in particolare parlando del rapporto con Gasperini: "L’esplosione che ho avuto è soprattutto grazie a Gasperini. Ha saputo valorizzare me, ma come tanti altri giovani nel corso degli anni, tirando fuori il meglio da noi. Secondo me è molto bravo a valorizzare un giovane. Lui viene da un settore giovanile e sa come rapportarsi con i ragazzi, che tipo di lavoro fare con loro e come tirare fuori il meglio. È una metodologia di lavoro impegnativa, perché ti fa lavorare tanto, sia tecnicamente che atleticamente. Gli allenamenti sono veramente molto duri, soprattutto durante il ritiro estivo e nei primi giorni della settimana. Poi, avvicinandosi alla partita, l’intensità cala perché devi arrivare fresco alla domenica”.