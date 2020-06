Conte sogna ancora Dzeko per l’Inter: la Roma pensa a un ruolo da dirigente

Con la doppietta che ha ribaltato la Sampdoria, Edin Dzeko si è confermato il campione di questa Roma. Per i giallorossi, trattenerlo dopo il tira e molla con l’Inter, è stato il vero grande acquisto estivo. Il bosniaco ha rinnovato il contratto fino al 2022, ma la sua avventura a Trigoria potrebbe continuare anche oltre. Come riporta ‘La Repubblica’, infatti, la Roma si prepara a respingere la nuova offensiva dell’Inter per Dzeko, di nuovo su pressing dello stesso Antonio Conte, con le voci che sono tornate a circolare da Milano. Il club giallorosso, però, non vuole neanche pensare di perdere il suo capitano e leader. Anzi, a Trigoria si pianifica già una sua carriera da dirigente dopo la fine della carriera. Nel 2022 Dzeko avrà 36 anni, potrà scegliere il suo futuro anche con l’alternativa di una scrivania, anche se – vedendo la voglia e la capacità di essere ancora decisivo – i tifosi sperano possa ancora a lungo regalare gol e giocate in campo.