Conference League, Trabzonspor e Molde pareggiano 3-3 nell’andata

La prossima settimana la Roma scoprirà l'avversaria da superare negli spareggi del 19 e 26 agosto

Trabzonspor e Molde pareggiano 3-3 nel match d'andata del turno a eliminazione di Uefa Europa Conference League. La prossima avversaria della Roma si conoscerà tra una settimana, quando turchi e norvegesi si ritroveranno per la sfida di ritorno. Con la regola dei gol in trasferta che non ha più valore, le due squadre si giocheranno tutto in un match secco nel quale a passare sarà solo chi riuscirà a vincere.