Concerto Radio Zeta, Dybala presente per sostenere Oriana. Poi lo scatto con Blanco

Ieri al Centrale del Foro Italico è andata in scena la seconda edizione del Radio Zeta Future Hits. Tra i presenti, c'era anche Dybala, accorso per sostenere Oriana che si è esibita durante l'evento. Sui suoi canali social l'argentino ha postato uno scatto insieme alla compagna, mano nella mano, e poì una foto dell'incontro con Blanco, grande tifoso giallorosso. Tra gli artisti che si sono esibiti c'era anche Rhove, che su Instagram ha condiviso un video in cui stringe la mano e si complimenta con la Joya. L'evento, organizzato dalla radio per celebrare la "generazione zeta", ha visto salire sul palco alcuni tra gli artisti più in voga del momento, tra questi Elodie, Lazza, Fedez, Mahmood, Tananai, Gazzelle e molti altri.