Con il progetto “Amami e basta” le donne vittime di violenza tornano a lavorare

Presentati dalla Roma i risultati della campagna che ha avuto come volto Amra Dzeko: "Sono felice e orgogliosa"

Grazie alla Roma donne vittime di violenza domestica sono tornate a lavorare. Lo hanno fatto attraverso il progetto "Amami e basta" e il calendario che ha visto protagoniste le compagne dei calciatori giallorosse. La rappresentante è stata Amra Dzeko, che ha commentato i risultati dell'iniziativa: “Sono felice e orgogliosa di sapere che per alcune donne sia iniziata un’esperienza lavorativa grazie alla campagna Amami e Basta. Per loro si tratta di un nuovo inizio e di una speranza per il futuro. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto”.

Ecco il comunicato del club.

"Erano donne vittime di violenza domestica. Erano state costrette a trovare accoglienza presso diverse strutture della città o erano in carico ai centri antiviolenza e ai servizi sociali di Roma Capitale. E oggi sono tornate autonome ottenendo un impiego. Sono gli effetti di "Amami e basta". Lanciata lo scorso novembre da Roma Cares in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con Roma Capitale e il dipartimento per le Pari Opportunità, la campagna prevedeva la realizzazione di un calendario che ha avuto come protagoniste le mogli e le compagne dei calciatori di Prima Squadra. Il ricavato delle vendite è stato interamente devoluto all’attivazione di percorsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza, in sinergia con Manpowergoup e la sua fondazione Human Age Institute.

I risultati sono stati presentati il 19 maggio in occasione della chiusura del torneo di padel "Amami e basta", che si è svolto presso vari centri sportivi di Roma, tra i quali il Dabliu Eur. All'evento erano presenti Amra Dzeko, il direttore del Roma Department Francesco Pastorella e la Responsabile Progetti Diversity and Inclusion della Fondazione Humanage Eleonora Del Core. Nello specifico, la Fondazione Human Age Institute ha contattato i centri antiviolenza della rete Roma Cares, che hanno individuato sette donne desiderose di entrare a far parte del percorso di orientamento al lavoro. Le donne hanno partecipato al Talent Lab online, un laboratorio di motivazione e orientamento al lavoro, in cui sono state messi a fuoco bisogni e obiettivi di ciascuna. Ci si è soffermati a lungo su come valorizzare al meglio le loro competenze e, a oggi, tre di loro hanno iniziato un'esperienza lavorativa. Ogni donna ha ricevuto un'e-mail con i link a due piattaforme, che IBM e Microsoft hanno messo a disposizione dei percorsi di Fondazione Human Age Institute per rafforzare le competenze digitali delle persone beneficiarie. Manpowergroup ha inoltre messo a disposizione delle donne alcuni corsi della piattaforma Skilla e ha coinvolto le Filiali del territorio per offrire supporto nell’individuazione di nuove opportunità, anche in ambito formativo. E le Filiali hanno condiviso con loro delle pillole formative a supporto della tematica a cui è dedicato il progetto. Ma questo circuito virtuoso non si sarebbe potuto aprire senza il contributo dei nostri tifosi e di chi ha acquistato il calendario "Amami e Basta", indipendentemente dalla propria fede sportiva, sostenendo concretamente la campagna e le donne vittime di violenza".