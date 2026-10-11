La Roma torna di scena in questa Serie A in casa del Como in un vero e proprio scontro diretto Champions. Al rientro dalla sosta i problemi non mancano per Gasperini, che dovrà fare a meno di tre giocatori, due dei quali fondamentali, uno imprescindibile. Koulierakis è out al pari di Bryan Cristante e Mile Svilar, che salterà tutte le partite fino alla prossima sosta. Un bel problema, insomma. Gollini ne prenderà il posto, come de Roon sostituirà l'azzurro. Il dubbio vero è sulla trequarti, con Pellegrini che pare aver superato sia Mora che Soulé. A destra Molina, con Lulli che però spera ancora.

GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Koné, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen.

CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

TUTTOSPORT

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.