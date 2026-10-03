Como-Roma non sarà una sfida come le altre. Non tanto perché si tratta del ritorno in campo dei giallorossi dopo tre lunghe ed estenuanti settimane di sosta, l'incontro tra due big del campionato italiano e la gara tra due allenatori con idee differenti e che in passato non si sono sottratti a scaramucce. Dopo nove mesi, infatti, i tifosi giallorossi potranno finalmente tornare in trasferta. Ieri il sito del Como è stato preso d'assalto, in poche ore i circa 1000 biglietti a disposizione sono stati polverizzati. Qualche polemica sui social per i disservizi nel portale del club lariano, come riporta Il Messaggero, ma l'elevato numero di accessi alle 15 ha generato problemi. Tanta, evidentemente, la voglia dei romanisti di ritornare a sostenere la squadra lontano dall'Olimpico, per la prima volta in questo campionato dopo i divieti per le gare esterne di Lecce e Torino. Una possibilità che manca proprio dalla partita col Torino del 18 gennaio, data che coincide anche con l'ultimo gol di Dybala.