Il Como di Fabregas ospita la Roma alla ripresa del campionato in una sfida d'alta quota suggestiva per classifica, ma soprattutto per la qualità delle due squadre. Al Sinigaglia i lariani puntano a riaccorciare le distanze con gli uomini di Gasperini. A pochi minuti dal fischio d'inizio le parole del terzino dei lombardi Yan Couto a 'Dazn':

Come procede l'ambientamento? "Sono molto felice di essere qui e in questa squadra. Mi aspetto una gara molto difficile, ma ci siamo preparati per fare una grande gara. Sto ritrovando quella fiducia che non avevo da un po' di tempo".