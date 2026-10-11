Le parole dell'esterno brasiliano classe 2002 prima della sfida con i giallorossi: "Sto ritrovando la fiducia che non avevo da un po' di tempo"
Gasperini, il messaggio a Friedkin: "Una grande squadra ha bisogno di una proprietà coinvolta"
Il Como di Fabregas ospita la Roma alla ripresa del campionato in una sfida d'alta quota suggestiva per classifica, ma soprattutto per la qualità delle due squadre. Al Sinigaglia i lariani puntano a riaccorciare le distanze con gli uomini di Gasperini. A pochi minuti dal fischio d'inizio le parole del terzino dei lombardi Yan Couto a 'Dazn':
Come procede l'ambientamento? "Sono molto felice di essere qui e in questa squadra. Mi aspetto una gara molto difficile, ma ci siamo preparati per fare una grande gara. Sto ritrovando quella fiducia che non avevo da un po' di tempo".
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