Commisso sullo stadio della Roma: “Uno schifo quello che è successo”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’iter infinito dello stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Tor di Valle: “Ho visto quello che è successo alla Roma, è stato uno schifo, gli investitori si stancano di attendere”, le sue parole a RTV38. Il numero uno viola poi continua sul tema impianti: “Non capisco perché in Italia non comprendano che non si può vivere solo con i monumenti fatti decine e decine di anni fa. Gli stadi non sono il Ponte Vecchio o il Colosseo. Non possiamo competere con squadre che hanno certe infrastrutture. Io voglio investire in Italia, spero me lo lascino fare. Dalle nostre curve i tifosi la partita non riescono nemmeno a vederla. Voglio una struttura moderna come il Bayern Monaco o altri: uno stadio da vivere sette giorni alla settimana, non due ore”.

Sulla ripresa del campionato: “Tutti noi vorremmo tornare a giocare dopo questo lungo stop, spero che ci siano le condizioni per ripartire, ma nessuno sa cosa succederà nelle prossime settimane. Non so quanti nuovi positivi ci siano davvero nelle varie società: se si può finire il campionato bene, ma non dobbiamo rovinare due stagioni. Quindi l’importante è non danneggiare il prossimo campionato, altrimenti il calcio è rovinato. Se dobbiamo per forza compromettere qualcosa, meglio questa stagione. Penso sia giusto dire di dover finire al massimo entro il 2 agosto”.