Commisso: “Con i Friedkin la Roma ha fatto peggio”. E Pallotta se la ride

Il presidente della Fiorentina protagonista in conferenza. L'ex patron dei giallorossi: "Non riesco a smettere di ridere"

A Firenze oggi il presidente viola Rocco Commisso ha rubato la scena. Nella sua conferenza stampa ha attaccato giornalisti, ha messo in vendita provocatoriamente la Fiorentina, ha parlato di mercato e ha commentato gli operati dei suoi "colleghi". Nel suo monologo ci sono finiti anche i Friedkin, citati dall'italo-americano per difendere in qualche modo il suo operato: "Ho preso una squadra che da sedicesima è arrivata decima. La Roma con i nuovi proprietari ha fatto peggio dell'anno prima" ha detto Commisso. Lo show del newyorkese ha divertito anche l'ex presidente della Roma James Pallotta, che ha commentato così su Twitter: "Non riesco a smettere di ridere. È una delle migliori tre conferenze di sempre". In passato l'ex patron della Roma aveva punzecchiato Commisso: "Voleva la Roma, ma non l'ho mai voluto come socio".