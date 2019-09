Col Sassuolo senza Smalling ma con Micki. Fonseca: “Roma, voglio più coraggio”

Vigilia di campionato in casa Roma, con il Sassuolo di De Zerbi che domani alle ore 18.00 farà visita ai giallorossi, alla ricerca di una vittoria che possa portare una boccata d’ossigeno in quel di Trigoria dopo le poco convincenti prestazioni con Genoa e Lazio. In conferenza stampa Fonseca ha trattato diversi temi, tra cui quello sugli infortuni: “Stiamo sviluppando con lo staff, i nutrizionisti e i preparatori, programmi rigorosi per prevenire queste problematiche, con la gestione del gruppo e dei giocatori più a rischio”. Un discorso che si lega allo stop per infortunio di Smalling (che non è stato convocato) dopo quelli di Under, Perotti, Zappacosta e Spinazzola. Il tecnico portoghese però, si dice soddisfatto del mercato pianificato in accordo con la società e lancia la candidatura di Mkhitaryan in vista del match dell’Olimpico: “Henrikh è un giocatore arrivato in buone condizioni fisiche, è intelligente, pronto ed è a disposizione”.

EUROPA – Giovedì sera la Roma farà il suo esordio in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir dell’ex Milan Robinho. Il club turco, quest’oggi, è stato fermato in casa dal Sivasspor (1-1) e occupa momentaneamente la 12esima posizione in Super Lig dopo un inizio di campionato alquanto complicato con 4 punti ottenuti in altrettante gare. Sul cammino che vedrà impegnati i giallorossi, si è espresso anche Alberto Malesani, allenatore dell’ultima squadra italiana che ha vinto la seconda competizione continentale (il Parma nel 1999): “La Roma ha tutto per vincere in Europa”.

DICHIARAZIONI – Alle parole di incoraggiamento pronunciate in conferenza stampa da De Zerbi, che ha sottolineato come i suoi non verranno a Roma per fare le comparse, ha risposto il nuovo portiere giallorosso Pau Lopez: “Vogliamo la prima vittoria”. Un messaggio forte e chiaro quello dell’estremo difensore spagnolo, pronto a ripetersi dopo l’ottima prestazione nel derby. Oltre al nuovo arrivato, è tornato a parlare anche Rick Karsdorp(tornato al Feyenoord in prestito dopo due stagioni in Italia), che ha spiegato i motivi delle difficoltà incontrate nella Capitale: “Alla Roma lo stress mi ha condizionato”. Dopo le voci su un possibile accordo tra Francesco Totti e Amazon per un ruolo in una famosa serie televisiva, la moglie Ilary ha voluto gettato acqua sul fuoco in merito: “Per Francesco niente tv”. La showgirl di casa Mediaset poi, ha confermato la scelta condivisa in merito alla separazione prematura con la Roma da parte dell’ex capitano giallorosso. Domani la Roma Femminile di Betty Bavagnoli è attesa all’esordio in Serie A contro il Milan di Maurizio Ganz. L’allenatrice delle giallorosse ha voluto tenere alta la concentrazione: “Faremo di tutto per portare a casa questa partita”. Capitan Florenzi ha lanciato un messaggio alle giocatrici: “Onorate questa maglia storica”.