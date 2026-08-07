Che Flavio Cobolli sia tifosissimo della Roma è cosa nota a tutti. Il tennista ha avuto modo, in un'intervista a OverTime Tennis, di ribadire il proprio amore per i colori giallorossi, così come per leggende del club come Totti e De Rossi. "Il miglior attaccante di sempre? Francesco Totti. Il miglior play-maker? De Rossi (nonostante nel video compaia Baresi, ndr). Miglior giocatore italiano? Totti. Miglior club di calcio? La Roma. Miglior giocatore della Roma? Totti. Miglior giocatore di sempre? Totti". L'unica eccezione rispetto ai suoi idoli romanisti è stata per la sezione 'miglior giovane', in cui Cobolli ha incoronato Lamine Yamal.

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