Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"

Flavio Cobolli è attualmente oltreoceano, ma il suo amore per la Roma non conosce confini né orari. Il tennista romanista, infatti, ieri sera ha assistito al poker di Malen e compagni contro il Lecce direttamente al Roma Club New York. A diffondere la foto di Cobolli in maglia giallorossa sui social la stessa delegazione di tifosi giallorossi negli USA. Oggi Cobolli è attualmente in campo contro Comesana nel primo turno dello US Open, ma prima c'era da vedere la Roma dominare al Via del Mare.