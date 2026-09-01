Alla vigilia dell'esordio al primo turno degli US Open, attualmente in corso, il tennista ha mostrato ancora una volta il suo amore per i giallorossi
Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"
Flavio Cobolli è attualmente oltreoceano, ma il suo amore per la Roma non conosce confini né orari. Il tennista romanista, infatti, ieri sera ha assistito al poker di Malen e compagni contro il Lecce direttamente al Roma Club New York. A diffondere la foto di Cobolli in maglia giallorossa sui social la stessa delegazione di tifosi giallorossi negli USA. Oggi Cobolli è attualmente in campo contro Comesana nel primo turno dello US Open, ma prima c'era da vedere la Roma dominare al Via del Mare.
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