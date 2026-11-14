Flavio Cobolli si appresta a disputare per la prima volta le Nitto Atp Finals, in programma da domani a Torino. La sfida tra i migliori otto della stagione, un obiettivo per tutti i tennisti. Ancor di più per un italiano, che avrà l'occasione di giocare davanti al pubblico di casa. Ma il tennista romanista avrebbe potuto avere una carriera da calciatore, come noto. "Tutta la mia famiglia, a parte mia madre, voleva che giocassi a calcio", ha confessato Cobolli in un'intervista a RedBulletIn. "Siamo tifosi della Roma e, quando possiamo, andiamo insieme in Curva Sud. Il sogno dei miei nonni era vedermi con quella maglia all'Olimpico" le parole di Flavio, grande amico di Bove. Poi la scelta di vita è ricaduta sul tennis: "Stare solo e trovare la chiave per vincere una partita è ciò che il tennis mi ha dato più del calcio, e forse è anche il motivo per cui l'ho scelto".