Amato Ciciretti, fantasista ex tra le altre di Benevento, Parma, Napoli, Ascoli, Empoli e Latina, cresciuto nelle giovanili della Roma con cui ha vinto anche un campionato Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tridente Podcast. Il classe 1993, romano e romanista e attualmente in forza al Real San Basilio in Eccellenza Lazio, ha parlato anche della squadra di Gasperini: "Sono innamorato perso della Roma e penso che Gasperini stia facendo un lavoro impressionante. A Manchester il primo tempo è stato dominato in tutto e per tutto, poi quel rigore concesso un po' così ha spezzato le gambe. La differenza rispetto alle altre squadre sta nell'intensità e nel ritmo che mette, per gli avversari penso sia veramente pesante giocare contro la Roma. Fare 90' uomo contro uomo diventa snervante. Difensori come Mancini ed Hermoso ti seguono dappertutto, per un giocatore è pesante". Poi un aneddoto familiare: "La mia famiglia è romanista, anche se mio papà non era interessatissimo al calcio perché ha sempre pensato solo al lavoro. Ho iniziato alla scuola calcio della Lazio, poi è arrivata la chiamata di Bruno Conti e siamo andati alla Roma. Ho mio zio che è anti-laziale oltre che romanista, quando stavo alla Lazio non è mai venuto a vedermi. Poi, alla Roma, ha ricominciato a venire...".