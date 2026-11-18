Prima di affermarsi nel tennis internazionale, c’è stato un periodo significativo vissuto indossando i colori della Roma. Flavio Cobolli ha infatti iniziato il suo percorso sportivo sui campi romani del settore giovanile giallorosso, con il sogno di giocare allo stadio Olimpico in una stracittadina contro la Lazio. A ricordare quella fase ci ha pensato Giampiero Maini, ex centrocampista con 140 gare in Serie A e suo tecnico nelle giovanili della Roma, intervistato dall’Adnkronos. "Flavio era proprio come oggi, un gladiatore. Lo allenavo ai tempi della Roma ed era nel gruppo di Calafiori, Zalewski e Bove, rimasto suo grande amico. Fu un periodo meraviglioso e ancora oggi, a distanza di anni, sono legato a quella squadra. Per me è un orgoglio, perché quando si allenano ragazzi così piccoli, in primis bisogna essere guida e punto di riferimento. Trasmettendo qualcosa capace di andare oltre le semplici questioni calcistiche". Riguardo alle doti tecniche e al temperamento del giovane Cobolli sul campo da calcio, l’ex allenatore non ha esitazioni nel fare un confronto diretto con il tennista attuale: "Facendo un parallelo calcio-tennis, potete immaginarlo proprio con le stesse caratteristiche. Un moto perpetuo, aveva una forza incredibile e soprattutto quella grande grinta che oggi vediamo spesso sul campo. Era piccolino e a dodici anni è un azzardo dare ruoli, ma lo utilizzavo sulla destra perché aveva resistenza e una grande facilità di corsa, inusuale per la sua età. Aveva anche un discreto piede, era molto bravo tecnicamente. Secondo me, un predestinato anche nel calcio".