Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"

La Serie A deve ancora cominciare, ma la Roma ha già 'vinto' il primo derby della stagione. Ieri sera, infatti, Flavio Cobolli ha battuto due set a uno in rimonta Tommy Paul. Il tennista italiano, noto tifoso giallorosso, ha superato ai quarti del 'mille' di Cincinnati l'americano, supporter della Lazio. La prima stracittadina del nuovo anno sportivo, insomma, parla romanista. Come d'altronde ha dimostrato recentemente anche l'Olimpico. Ora Cobolli in semifinale se la vedrà con Fils ma, intanto, ha fatto registrare il suo nuovo best ranking piazzandosi al sesto posto del circuito.