Cobolli e la Roma, un legame che non conosce confini. Il tennista continua a portare la sua passione per i colori giallorossi in giro per il mondo. Anche prima di una delle gare più importanti della sua carriera. Flavio si è presentato a Wimbledon prima dei quarti di finale contro Fery con la sciarpa della Roma al collo. Ha firmato autografi ai presenti e scattato dei selfie senza mai toglierla. Una sorta di amuleto per lui, infatti anche qualche giorno fa prima degli ottavi contro de Minaur era arrivato al campo con la sciarpa giallorossa. La speranza è che porti fortuna anche questa volta. In palio c'è la semifinale contro uno tra Fritz e Zverez.

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