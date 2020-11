Cluj-Roma, ufficiale: Spinazzola nella difesa a tre. Calafiori titolare – LIVE

CLUJ-NAPOCA – La Roma stasera scende in campo in Europa League per provare centrare la qualificazione aritmetica ai sedicesimi di Europa League. Una vittoria contro il Cluj in Romania vorrebbe dire passaggio del turno con due partite di anticipo e poi basterebbe un pareggio giovedì prossimo contro lo Young Boys per la certezza del primo posto. Per Fonseca il problema principale è la difesa, viste le assenze di Smalling, Mancini, Ibanez, Kumbulla e Fazio: Jesus è l’unico centrale di ruolo e scenderà in campo al fianco di Cristante. Nonostante l’emergenza però il tecnico rimane con la linea a tre integrando Spinazzola, con l’esordio di Calafiori dal primo minuto sulla corsia di sinistra. Si rivedono Diawara, al fianco di Villar in mediana, Pellegrini e Perez sulla trequarti. Dzeko parte dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Cr. Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh.

A disposizione: Sandomierski, Checiches, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Chipciu, Vojtus, Joca, Carnat.

Allenatore: Dan Petrescu

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral

A disposizione: Mirante, Berti, Karsdorp, Veretout, Milanese, Tripi, Ciervo, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Harald Lechner

Assistenti: Andreas Heidenreich – Maximilian Kolbitsch

Quarto Uomo: Julian Weinberger