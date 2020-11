Cluj-Roma, Diawara in conferenza stampa con Fonseca

Giornata di vigilia per la Roma, che domani sarà impegnata allo stadio Constantin Radulescu contro il Cluj (fischio d’inizio ore 21), per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Oggi sono in programma: la rifinitura a Trigoria alle 11.20, il volo da Fiumicino per la Romania (ore 15) e la conferenza stampa di Paulo Fonseca, alle 19, alla quale parteciperà pure Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, rientrato in squadra dopo il coronavirus, giocherà titolare a due mesi di distanza dall’ultima presenza dal 1′ (Verona-Roma). Prima di Diawara, ad accompagnare Fonseca davanti alle telecamere sono stati Villar, Karsdorp e Bruno Peres.