Claudia Nainggolan: “Ho sconfitto il cancro e ora torno in forma”

La moglie di Radja Nainggolan ha sconfitto il tumore in 2 anni e ora si allena per tornare in forma: “La chemio ti devasta, ho le ossa di una 60enne”.

Redazione

Due anni fa Claudia Lai moglie di Radja Nainggolan, decide di rendere pubblica la sua battaglia contro il cancro. Ai suoi 94mila follower in questi anni Claudia racconta passo passo la sua battaglia, non ha timore a mostrarsi senza capelli o particolarmente stanca e non ha timore a mostrare il rapporto ritrovato con il marito. Oggi, da quello stesso profilo dove nel 2019 raccontava il suo incubo, racconta invece la sua rinascita. Il percorso è ancora lungo ma Claudia è splendente. I capelli ricrescono e se ancora non sono abbastanza lunghi lei prende e va dal parrucchiere e cambia pettinatura a seconda del momento; il sorriso è brillante e il fisico è straordinario. Ad aiutarla, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, tre alleate speciali: le figlie Aysha e Mailey e la musica

Iniziamo dai capelli: cambia spesso pettinatura. "Non sono ancora ricresciuti come vorrei quindi sapete cosa faccio? Vado da alcune ragazze qui a Cagliari che hanno una trecceria e me li faccio di vari tipi. Afro o più classici, a seconda di come mi va".

Il fisico: sta benissimo, è molto molto tonica. "Sì, sto bene. Mi sono di nuovo iscritta in palestra e ho ripreso a fare attività dopo 4 mesi. Per le medicine che prendo devo fare almeno un’ora al giorno, anzi dovrei. Ma non ce la faccio ad essere così costante con le bambine e tutti gli impegni, allora vado tre volte a settimane e faccio due ore. Faccio pugilato e sollevamento pesi, ideale per me, mi aiuta fisicamente e mentalmente e mi lascia a casa tutti i dolori. Lavoro con Alessandra Carta, dell’Accademia pre pugilistica Sardegna e lei sa cosa mi serve".

Segue anche una dieta? "Mi aspettano 10 anni di terapia a casa, le medicine continuano a logorarmi e io fisicamente ho le ossa di una donna di 60 anni. Per evitare che continuino a mangiarmele devo tenerle sotto sforzo e prestare attenzione a tutto, anche alla dieta. Ho abbandonato quella oncologica perché mi aveva fatto dimagrire troppo, ora mangio un po’ di tutto, con attenzione e limiti. No alla carne rossa o ad alimenti che hanno troppi ormoni, sì alla bresaola o ad una coscia di pollo. Ho ripreso abbastanza peso, ovviamente mi concedo anche la pizza o qualcosa che mi va particolarmente".

Un bicchiere di vino ogni tanto se lo permette? "Sì, assolutamente. Vietati i superalcolici. Mi aiuta a rimettermi a posto, altrimenti non vivo più: tra pandemie e cure sono due anni che sto così. Io ho iniziato con mascherine e isolamento un anno prima di tutti voi (ride, ndr)".

Si è vaccinata? "Sì, ma sto comunque molto, molto molto attenta".

Lei racconta tanto anche delle cure che sta facendo ai denti. "Se ne parla poco, secondo me. Le terapie oncologiche te li distruggono, io mi sono affidata alla dottoressa Stefania Morittu, qui a Cagliari, che si occupa proprio di questo e mi aiuta".

In questi anni per lei è stata determinante la musica. "È una cosa pazzesca, davvero. Ho iniziato il mio percorso come dj, il mio coach è Alessandro Contu che mi ha preso dal primo giorno di terapia e mi ha insegnato passo passo ogni cosa. Mi sto buttando a fare le serate, per ora a Cagliari poi chissà. Mentalmente evado da ogni problema, è stata la mia salvezza. Faccio tanta gavetta, forse ho iniziato tardi perché ho quasi 40 anni, ma sogno di diventare qualcuno, questo sì".

Le sue figlie fanno sport? "Aysha, di 9 anni, inizierà a fare pugilato con me ed è patita di skate. Mailey, di cinque, è per ora troppo impegnata a cercare gonnelline e vestiti".

Claudia, un sogno a breve termine? "Partire. Sono legata ad una puntura ogni 28 giorni, c’è stata prima la chemio e poi la pandemia, vengo da due anni durissimi. Ecco, non vedo l’ora di fare un bel viaggio: un mare lontano, gli Stati Uniti, una città europea. Voglio prendere un aereo e andare".